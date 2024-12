Bubinoblog - “PICCO DEL 40%”: BALLANDO RECORD DI ASCOLTI E SPOT PER ACCONTENTARE GLI INSERZIONISTI

con le Stelle si conferma una macchina dinonché una miniera d’oro per le casse Rai. “Dobbiamo fermarci”, “Stop, ci vediamo fra poco”, queste frasi non si contano.Milly Carlucci deve districarsi tra balli, votazioni, le polemiche dei giurati e le esibizioni che incantano 4 milioni di italiani. Ma anche districarsi tra un carico pubblicitario eccezionale.Non si contano glidentroe il perché è presto detto: lo show del sabato sera di Rai1 fa il pieno nel pubblico più pregiato in assoluto ovvero quello alto-spendente.E così per non deludere glidelle più grandi aziende italiane ed estere che vogliono apparire dentro, si carica lo show e lo si allunga pure. Le casse Rai scoppiano!Così come glidi quasi il 40% ieri sera per lo show della Carlucci.