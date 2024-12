Pattinaggio velocità Cdm Pechino 2024 | Di Stefano terzo nella mass start squalificata Lollobrigida

Leggi su Sportface.it

Ancora un podio per Daniele Di, chedella Cdmdidicentra un ottimoposto che fa il paio con la seconda posizioneseconda tappa a Nagano. Gara serratissima con l’azzurro che chiude a 7 centesimi dalla prima posizione dell’olandese Bart Hoolwerf (7:48.08), con il belga Bart Swings chiude secondo. Deve “accontentarsi” del quarto posto l’altro azzurro, Andrea Giovannini. Stessa posizione che aveva raggiuntogara femminile Francesca, prima di essereper irregolarità in pista. L’azzurra aveva replicato il piazzamento di Nagano, chiudendo a due centesimi dal primo posto di Marijke Groenewoud in 8:27.62. Sul podio anche la canadese Valerie Maltais e la cinese Binyu Yang. Undicesimo posto, infine, per Laura Peveri.