Quotidiano.net - Morto durante l’inseguimento. Corteo in silenzio: verità per Ramy

Leggi su Quotidiano.net

Il passaggio insotto casa diElgaml. Lì ci sono i genitori del diciannovenne, che hanno scelto di non partecipare alpartito alle 19.15 di ieri da piazza Gabrio Rosa, nel cuore di un Corvetto avvolto di nebbia gelida. Mentre c’era la fidanzata Neda Khaled, tra i cinquecento che hanno percorso trecento metri senza dire una parola, solo un breve applauso davanti al palazzo di via Mompiani doveva viveva il ragazzo, preceduti da un inequivocabile avviso ai naviganti: "Chi ha intenzione di trasformare questa iniziativa pacifica in qualcosa di violento può andarsene subito, qui non è ben accetto", chiarisce al megafono uno degli amici del giovane egiziano,all’alba di domenica scorsa nello schianto del TMax guidato dall’amico ventiduenne tunisino Fares Bouzidi in fuga dalle pattuglie del Radiomobile dopo un alt ignorato otto chilometri prima in zona corso Como.