Mondiale per Club 2025, si riempie l'ultima casella! Ecco le qualificate (con l'Inter)

Ilpersarà il grande evento conclusivo del, il nuovo format con ben 32 squadre fra cui. Definite tutte, tra cui ultima una formazione brasiliana.IL PROGRAMMA – Dal 15 giugno al 13 lugliosi giocherà la nuova edizione delper, cui prenderà parte anche. Un evento rinnovato, con 32 squadre rispetto ai precedenti format. Che diventerà un appuntamento imperdibile, in quanto quadriennale e non più incastrato alno dei campionati, riaumentandone il valore.ha già avuto l’ufficialità il 17 dicembre. Definite tutte le squadrealla competizione, con il Botafogo che si aggiunge alla lista dopo il successo in finale di Copa Libertadores contro l’Atlético Mineiro per 3-1. Il nuovopersi giocherà negli Stati Uniti, con una prima fase e poi quella a eliminazione diretta (tipo Europei e Mondiali).