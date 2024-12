Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono ammalata di tumore ma non ho detto nulla ai miei genitori. Garrison? Ogni tanto faccio la sua badante”: Maura Paparo si racconta a ‘Verissimo’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La malattia dei(che oggi non cipiù), poi la sua.i propri dolori a Verissimo, nella puntata in onda sabato 30 novembre su Canale 5. La coreografa ed ex insegnante di Amici fa sapere di aver trascorso un periodo “molto faticoso” iniziato con la lunga malattia del papà, e proseguito con quella della mamma. Come se non bastasse, poi si èpure, che ha dovuto affrontare unal seno: “In quel momento dici ‘basta’. Non l’hoai, l’hoalla fine del percorso, non erano nelle condizioni per avere anche questa preoccupazione” rivela a Silvia Toffanin. In quei frangenti ha potuto contare sul sostegno del fratello e degli amici., LA MALATTIA E L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE – La più grande preoccupazione della coreografa, però, era tutta per la figlia Carolina: “Ho sempre cercato di non farle mai pesaree credo di essere riuscita a non trasmetterle quest’ansia”.