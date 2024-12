Notizie.com - Malori in campo, ore di apprensione per Edoardo Bove: i casi recenti che hanno sconvolto il mondo del calcio

Il calciatore della Fiorentinasi è accasciato mentre era in: paura per il giocatore subito ricoverato.Avrebbe ripreso a respirare autonomamente, il centrocampista viola svenuto al 16esimo minuto del primo tempo della gara di serie A fra Fiorentina e Inter. Il calciatore si trova attualmente ricoverato all’ospedale Careggi del capoluogo toscano.in, ore diper: icheildel(ANSA FOTO) – Notizie.comUna crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in. Il giocatore ora è vigile e a breve il giocatore verrà sottoposto a tac. Subito dopo che si è accasciato,è stato soccorso dagli altri calciatori e dai compagni, alcuni in lacrime e con le mani tra i capelli.