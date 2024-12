Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Killington 2024 in DIRETTA: Duerr al comando. Bene Peterlini, Brignone non parte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA16.50: Errore sul ripido per Rossetti che chiude con un ritardo pesante di 2?74, è 28ma e non farà la seconda manche16.49: All’intermedio Rossetti ha un ritardo di 82 centesimi16.48: Questa la classifica dopo le prime 30 discesa. Sembra un lieve problema alla schiena alla base della rinuncia di, a titolo precauzionale:1Lena GER 53.872 Swenn Laon Anna SWE +0.113 Rast Camille SUI +0.124 Meillard Melanie SUI +0.435 Huber Katharina AUT +0.636 Aicher Emma GER +0.817 Truppe Katharina AUT +0.858 Holtmann Mina Fuerst NOR +1.019 Holdener Wendy SUI +1.0810 Liensberger Katharina AUT +1.0911 Ljutic Zrinka CRO +1.1012 St-Germain Laurence CAN +1.1513 Colturi Lara ALB +1.1714Martina ITA +1.2315 Moltzan Paula USA +1.