Formiche.net - L’Europa che verrà. Tutti i compiti della nuova Commissione secondo Polillo

Situazione decisamente atipica, quella italiana. Sul piano internazionale riconoscimenti come non se ne vedevano da tempo da partegrande stampa occidentale. Basti, poi, pensare alla nomina di Raffaele Fitto come vice presidente esecutivoeuropea o, ancora più recentemente alle pagelle che hanno accompagnato il giudizio sulle manovre di fine anno dei singoli Paesi.Qui le sorprese maggiori: l’Italia promossa a pieni voti, con la motivazione che il Piano pluriennale di rientro esteso a sette anni e la bozzamanovra per il 2025 sono entrambi credibili e in linea con le raccomandazioni. Tanto più che il necessario contenimentospesa – parole di Paolo Gentiloni, nella sua veste di commissario-controllore dei conti pubblici dei singoli Paesi europei – non avviene a scapito degli investimenti, a loro volta destinati a salire dal 3,5 al 3,8 per cento, rispetto agli anni precedenti.