La Consar con Cuneo cerca il riscatto | Un calo capita a tutti Oggi serve pazienza

Dopo il pesante passo falso di Pineto, laRavenna torna stasera al Pala de André (fischio d’inizio alle 18; arbitri Nava e Sessolo; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Vbtv) per sfidare. Nonostante le ultime due sconfitte consecutive dei giallorossi, la gara odierna – valida per la decima giornata del campionato di A2 – mette comunque in palio punti pesanti per il vertice della classifica. Al netto dell’altro big match di ieri sera (Acicastello-Prata), entrambe le contendenti del match odierno sono infatti appaiate al 3° posto ed entrambe sono indi, essendo reduci da passi falsi inaspettati. Detto dei ravennati, i piemontesi hanno ceduto 1-3 in casa contro Prata, che così ha trascorso una settimana solitaria in vetta alla classifica. Le altre sconfitte di, che ha giocato 4 tiebreak consecutivi fra la quarta e la settima giornata, sono maturate al 5° set contro avversari peraltro non irresistibili, ovvero Fano e Reggio Emilia.