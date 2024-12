Bergamonews.it - Giornata mondiale delle persone con disabilità, l’impegno di ATS Bergamo

Martedì 3 dicembre in tutto il mondo è lacon, indetta dalle Nazioni Unite nel 1981. ATSè costantemente impegnata, tramite l’Ufficioafferente al Dipartimento PIPSSS, nel sostenere e promuovere iniziative che pongano al centro i diritti e le esigenzecon, offrendo supporto concreto coordinando un ampio network di servizi e risorse.Nel corso degli anni, ATSha lavorato con Regione Lombardia e gli stakeholder del territorio per garantire maggiore accessibilità, opportunità di assistenza e inclusione nelle comunità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vitacon, promuovendo la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della società, affinché possano vivere in un ambiente che rispetti la loro dignità e i loro diritti fondamentali.