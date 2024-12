Ilgiorno.it - Gallivaggio: bestemmie scritte con lo spray sulla facciata del Santuario

Leggi su Ilgiorno.it

San Giacomo Filippo, 1 dicembre 2024 – Una passata di vernice bianca ha già provveduto a renderle illeggibili, ma l’affronto resta.ingiuriose, comprese alcune, sono comparse ieri mattina, domenica 1 dicembre,deldella Madonna diche si trova nel territorio comunale di San Giacomo Filippo, in Valchiavenna. Un luogo sacro di culto e pellegrinaggio molto caro a residenti e fedeli, diventato se possibile ancora più conosciuto, dopo che nel 2018 una frana imponente lo risparmiò in modo assolutamente inspiegabile, quasi miracoloso. Dopo quell’episodio hanno preso avvio imponenti lavori di restauro che dovrebbero concludersi nel corso del 2026: fino ad allora ai fedeli non sarà possibile entrare all’interno deledificato nel XVI secolo.