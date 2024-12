Edoardo Bove il calciatore della Fiorentina si accascia a terra durante la partita La causa del malore in campo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Latrae Inter, valida per la 14ª giornata di Serie A e prevista alle 18:00 allo stadio Artemio Franchi, ha preso una piega tragica al 17° minuto, lasciando l’intero stadio senza fiato.un’azione apparentemente normale,, il centrocampista viola di soli 22 anni, si è improvvisamenteto a. Nessuno scontro, nessun contatto: il giovane è caduto in modo inaspettato, destando immediatamente grande preoccupazione tra i presenti. Il silenzio è calato sugli spalti, mentre insi percepiva il panico. I compagni di squadra e gli avversari, colti di sorpresa, hanno reagito istintivamente, formando un cerchio intorno aper proteggere la sua privacy e tenere lontani gli sguardi curiosi.Nel frattempo, lo staff medico è accorso rapidamente, attrezzato per intervenire con efficienza in situazioni di emergenza.