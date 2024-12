Liberoquotidiano.it - "Ecco perché esiste la Wada": Jannik Sinner, l'affondo di lady anti-doping

Si torna a parlare del caso Clostebol che ha travolto. Un dibattito che si è riaperto con la positività e la sospensione di Iga Swiatek dopo un controllo. A riguardo, oltre al capo della, ha detto la sua anche la direttrice dell'italiana Alessia Di Gianfrancesco. Quest'ultima è intervenuta per ricordare che "alcuni valori soglia per determinate sostanze già esistono. Bisogna capire quale sia la situazione nei vari Paesi ed eventualmente fare una valutazione per omogenizzare. Laha le competenze per sapere come intervenire, certe valutazioni vanno fatte anche in virtù di quelli che sono i prodotti disponibili". Insomma, in un'intervista riportata dalla Gazzetta dello Sport, Di Gianfrancesco tiene a precisare che "le contaminazioni sono solitamente molto legate agli integratori più che al contatto.