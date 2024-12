Laprimapagina.it - Cosa fare per Natale 2024 a Venezia: giro in gondola con atmosfera natalizia

Peroffre un’unica e suggestiva, perfetta per chi cerca tradizioni, cultura e romanticismo. Ecco alcune idee:1. Mercatini diCampo Santo Stefano: Questo famoso mercatino propone artigianato locale, addobbi natalizi, e prodotti tipicini come il vetro di Murano e merletti di Burano.Mercatino in Campo San Polo: Oltre agli stand natalizi, c’è una pista di pattinaggio su ghiaccio.2. Eventi culturali e concertiConcerti nelle chiese: La Basilica di San Marco e altre chiese ospitano concerti di musica classica e cori natalizi.Teatro La Fenice: Controlla il programma per spettacoli e concerti durante il periodo natalizio.3.inconUna passeggiata tra i canali, decorati con luci e addobbi, è un’esperienza indimenticabile.