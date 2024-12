Tvpertutti.it - Classifica Ballando 30 novembre 2024, caos: Paolantoni batte Ossini

Leggi su Tvpertutti.it

La puntata dicon le Stelle di sabato 30ha segnato la prima semifinale della diciannovesima edizione dello show di Rai1. Una serata ricca di emozioni, che ha visto sia il ripescaggio tra i concorrenti eliminati che l'assegnazione dei tesoretti, con una competizione sempre più serrata in vista della finale. Tra le altre cose, il pubblico è rimasto sorpreso dall'abbandono di Mariotto dallo studio disenza spiegazione alcuna.Ripescaggio: Francescotorna in garaTra i concorrenti eliminati che hanno avuto la possibilità di rientrare in gara, Francescoe Anastasia Kuzmina si sono aggiudicati il ripescaggio grazie al voto social, superando nello spareggio Massimilianoe Veera Kinnunen. Ladel ripescaggio con i soli voti della giuria tecnica e dai tesoretti è stata la seguente:1° Massimilianoe Veera Kinnunen – 46 punti2° Francescoe Anastasia Kuzmina – 37 punti3° Furkan Palali e Erica Martinelli – 34 punti4° Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli – 32 punti5° Sonia Bruganelli e Carlo Aloia – 31 punti6° Alan Friedman e Giada Lini – 27 puntiNina Zilli fuori dal ripescaggio non ha potuto partecipare con Pasquale La Rocca dal momento che la cantante ha scoperto di avere una nuova contusione e una costola incrinata.