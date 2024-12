Ilrestodelcarlino.it - Cinquant’anni col vento in poppa. La storia della Congrega dei velisti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lasbarca al MuseoMarineria. In occasione dei 50 anni di vita del sodalizio sportivo, nei padiglioni del museo affacciato sul porto canale, sarà allestita una mostra che avrà il taglio del nastro oggi alle 18. L’esposizione dal titolo "50 anni die Vele di Pasqua", intende ricordare e celebrare una serie di importanti eventi iniziati mezzo secolo fa. Lavenne formalmente costituita nel febbraio 1974, anche se i componenti operavano come gruppo già da qualche anno. La Federazione Italiana Vela, che rappresentava un ambientevela allora molto "conservatore" e tradizionalista, ebbe forti perplessità ad affiliare un sodalizio velico con quella denominazione, anche per il particolare tipo di imbarcazione utilizzato, catamarani a vela e non derive, cabinati o motoscafi.