Ilnapolista.it - Caso Maccarani, il pm: «Trovatemi chi non sta con le accusatrici» (Corsera)

Ilper gli abusi alle ginnaste non sembra finito. La ct delle farfalle della ginnastica ritmica è oggetto di nuove accuse da parte delle ex ginnaste Anna Basta e Nina Corradini che hanno chiesto alla Procura Generale che lei e i vertici politici della ginnastica italiana vengano processati dal Coni.La ctalla fine del primo processo per maltrattamenti fu prosciolta e ammonita in sede sportiva per «eccesso di affetto», nonostante la procura di Monza ha certificato «insulti, pesature reiterate, espressioni offensive riferite alle caratteristiche fisiche e umiliazioni». Per essere prosciolta, secondo l’accusa delle ginnaste,avrebbe orientato a suo piacimento il processo sportivo con il suo (teorico) accusatore, Michele Rossetti, manipolando il presidente federale Gherardo Tecchi.