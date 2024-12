Oasport.it - Calcio: paura per Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter. Match rinviato a data da destinarsi

allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita tra, valida per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A dipianificata per le 18:00 di oggi, è stata sospesa a causa di un malore di. Il calciatore in forza alla compagine viola si è accasciato sul terreno di gioco al sedicesimo minuto di gioco a seguito di un’azione molto concitata, senza però aver subito alcun contatto da parte degli avversari. Il centrocampista ha accusato il malore nel momento in cui si era inginocchiato per allacciarsi le scarpe, perdendo così i sensi. Immediato l’vento dei soccorsi, i quali hanno assistito il giocatore dell’Under 21 sul posto protetti dallo scudo dei compagni di squadra, per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale Careggi. Le squadre sono dunque rientrate negli spogliatoi in attesa di ulteriori sviluppi.