Bove | Le parole di Marotta sull’accaduto e sul mancato rinvio di altri match

Il malore subito da Edoardodurante iltra Fiorentina e Inter ha suscitato preoccupazione nel mondo del calcio, facendo sorgere interrogativi sulla possibile sospensione di altre partite. Tuttavia, la sfida tra Lecce e Juventus, prevista per questa sera, si giocherà regolarmente. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non ci saranno rinvii per ildi Serie A, e il campionato proseguirà come da programma.La situazione di EdoardoIl giovane centrocampista della Fiorentina, Edoardo, è stato colto da un malore durante il secondo tempo della partita contro l’Inter. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi a Firenze, il suo stato di salute ha preoccupato i tifosi e gli addetti ai lavori. Al momento, il giocatore si trova sotto osservazione in ospedale, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.