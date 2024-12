Iltempo.it - Autostrade e banche, il risiko di Giorgia. Il retroscena di Bisignani

Caro direttore, per Meloni non c'è pace: alleati che scalpitano, i suoi «fratellini» da tenere al guinzaglio, e come se non bastasse la puntigliosa attenzione del Colle.direbbe: «Mai 'na gioia..». Nel frattempo, due tsunami politico-economici si stanno avvicinando, e rischiano di renderle indigesto il panettone natalizio: il «bancario» e la bomba. Il primo innescato da Andrea Orcel, ceo di UniCredit, con l'annuncio di una possibile fusione con Bpm e Mps, colta a sorpresa persino dal ministro Giorgetti. Quest'ultimo, spiazzato nei fatti anche per plateale carenza di «intelligence economica», è costretto ad inseguire gli eventi, invocando mercato e golden power da incastrare come pezzi di un puzzle secondo le convenienze del momento. L'operazione ha ricevuto il placet anche dell'ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, il miglior banchiere d'Europa.