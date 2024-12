Sport.quotidiano.net - Atalanta, a Roma per correre ancora: davanti il tridente CDK-Lookman-Retegui

Bergamo, 1 dicembre 2024 – Terza trasferta consecutiva per l’impegnata domani sera, lunedì 2 dicembre, nel Monday night all’Olimpico sul campo di unain crisi di risultati, ma rivitalizzata dall’arrivo in panchina di Ranieri e dal pareggio in extremis a Londra giovedì sera in casa del Tottenham. Dea favorita, dopo la striscia stellare di dieci vinte e due pareggiate nell’ultimo bimestre, e praticamente al completo tranne per le assenze dei due ex di turno Scamacca, fuori fino a febbraio, e Zappacosta, che dovrebbe tornare venerdì prossimo contro il Milan. I nerazzurri hanno avuto cinque giorni, dopo la vittoriosa trasferta di Berna con il 6-1 rifilato allo Young Boys, per preparare questa partita contro i giallorossi, che invece hanno avuto due giorni in meno, una differenza che può pesare ulteriormente a favore dei bergamaschi.