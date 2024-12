Bergamonews.it - Almè, 35enne accoltellato in strada: è in gravi condizioni

. Unè rimasto ferito in modo grave dopo essere stato aggredito con un’arma bianca nel primo pomeriggio di domenica (1 dicembre), quando erano da poco passate le 14.Ancora pochissime le informazioni disponibili: l’evento violento si sarebbe consumato in via Olimpia, in, nei pressi della Vetraria Brembana.Sembra che l’uomo non sia in pericolo di vita: è stato trasportato in codice rosso con una ferita lacero-contusa.Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Zogno, che stanno cercando di ricostruire quanto successo.