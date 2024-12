Iodonna.it - Alla vigilia di "La forza del destino" alla Scala, abbiamo parlato delle eroine emancipate di Verdi con Raina Kabaivanska. Cogliendo l'occasione per festeggiare un altro evento speciale: il suo novantesimo compleanno

Leggi su Iodonna.it

Sgombriamo subito il campo da equivoci. Possiamo pronunciare il titolo dell’opera di Giuseppeche il 7 dicembre inaugurerà la stagione del Teatro? O cediamofama di porta-sfortuna, che la perseguita dal 1862, e usiamo escamotage tipo “L’innominabile” o “La potenza del fato”? «Oh, mamma mia, no! Non sono superstiziosa, ma razionale. So che gli imprevisti vanno. previsti» ride, che Ladel(sì, questo il nome “maledetto”) l’ha portata in scena tante volte. A Sant’Ambrogio siederà in platea per applaudire l’edizione, diretta da Riccardo Chailly, con la regia di Leo Muscato e con Brian Jagde come Don Alvaro e Anna Netrebko come Donna Leonora (i due sventurati amanti attorno cui ruota l’azione). “Les Étoiles”: il gala della danza, tra emozione e un tributoal Teatro Arcimboldi X Leggi anche › Teatro, il 7 dicembre s’inaugura con l’opera “innominabile“: “Ladel” di“Fuggi, o sei perduto”Leggenda del mondo della lirica, il soprano bulgaro naturalizzato italiano (abita a Modena) si è cimentato con quasi tutte leane.