"Vivere il mondo delle lettere", oggi ad Andria Cortometraggio

Di seguito il comunicato:Dopo il successo dell’anteprima nazionale avvenuta a Terlizzi lo scorso 22 novembre c/o l’aula Magna dell’Istituto Comprensivo“Don Pappagallo – Gesmundo”, ilil”, che ha coinvolto centinaia di bambiniscuole dell’infanzia in rete dell’ Istituto scolastico “Jannuzzi- Mons. Di Donna” die del 1° Circolo “Don Pappagallo” di Terlizzi (attuale Istituto scolastico “Don Pappagallo-Gesmundo”) verrà presentato nella città della scuola capofila del progetto. Nell’ambito della Metodologia del Globalismo Affettivo, di cui le due scuole sono Scuole Polo sin dal 2010, i bambini hanno voluto inviare ai potenti della Terra, una richiesta netta e chiara che si traduce in un vero e proprio accorato appello. Per realizzarlo, i bambini sono partiti dai Raccontidel maestro barese Vito De Lillo e divenuti, sotto la guida dei loro insegnanti, attori, scenografi, costumisti ed esperti di suoni costruendo vari attrezzi che producono il vento, la pia, il cinguettio degli uccelli e così via.