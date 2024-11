Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 18:30

DEL 30 NOVEMBREORE 18.20 ALESSIO CONTIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUDIN INTERNA INVECE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINASUL TRATTO URBANO DELL’A24– TERAMO CODE PER LAVORI IN USCITA TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMOSULLA CASSIA CODE PER UN INCIDENTE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDOIN DIREZIONE, CODE SULLA PONTINA AD ALTEZZA APRILIA A CAUSA ID UN INCIDENTE TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DEL COMMERCIO E L’INCROCIO CON LA NETTUNENSE,RIMOSSO INVECE QUELLO AD ALTEZZA VIA DI PRATICA IN DIREZIONE, DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTIINFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, VI RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FIUMICINO AEROPORTO – ORTE SONO IN CORSO VARIAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER LAVORI PROGRAMMATI TRA LE STAZIONI DITUSCOLANA E FIUMICINO.