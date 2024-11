The Batman | l’attore di James Gordon propone un’idea sorprendente per il prossimo villain

Leggi su Cinefilos.it

Thediper ilNonostante il co-CEO dei DC StudiosGunn abbia confermato che la sceneggiatura di The: Parte II non è ancora stata completata, un attore di The(2022) hainteressante su chi potrebbe essere il cattivo del seguito dello scrittore e regista Matt Reeves. Jeffrey Wright, che ha interpretatoin The, ha dichiarato a The Movie Dweeb che il figlio diJr, sarebbe un ottimo avversario per il Crociato incappucciato.“C’è molto da scegliere”, ha detto Jeffrey Wright quando gli è stato chiesto quale personaggio dell’universo vorrebbe vedere alle prese con. “Sai,in realtà ha un figlio che diventa un po’ nefasto. Potrebbe essere una possibilità”, ha dettodi The Hunger Games.