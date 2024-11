Lanazione.it - Stadio-clinica, summit tra Fere e Comune: "Serve l’accordo con la Ternana Women"

Per la realizzazione del progettoè fondamentale un accordo traCalcio e, che fa capo al sindaco Stefano Bandecchi. E’ l’aspetto sostanziale emerso dalla riunione svolta negli uffici comunali a cui hanno preso parte per l’amministrazione il responsabile unico del procedimento Piero Giorgini, gli assessori Giovanni Maggi, Marco Schenardi e Marco Iapadre, per laCalcio il direttore generale-finanziario Giuseppe D’Anielloe e il direttore operativo Giuseppe Mangiarano (alla prima uscita ufficiale). Ilsi tenuto al fine di "riprendere l’iter per la realizzazione del nuovoLibero Liberati – si legge nella nota del– interrotto a seguito del recente cambio societario della" e "ha fatto emergere la volontà delladi andare avanti sull’operazione, ad oggi non realizzabile senza un accordo con la(di cui è patron Stefano Bandecchi ndr) proprietaria del terreno ove deve essere realizzata la".