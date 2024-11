Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 17esima giornata nono risultato utile consecutivo del Crotone dopo il pareggio (1-1) sul terreno dello Zaccheria

Foggia 11Marcatori: 15° Murano, 18° Oviszach Foggia (4-3-2-1): Perina, Salines, Parodi (Ercolani), Camigliano, Felicioli, Gargiulo, Pazienza (Mazzocco), Tascone (Danzi), Orlando (Zunno), Millico, Murano (Emmausso). All. Zauri(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti (Di Pasquale), Armini, Giron, Gallo, Schiro’ (Barberis), Silva, Tumminello, Oviszach (Spina), Gomez. All. LongoArbitro: Maksym Frasynyak di GallarateAss. Giampaolo Jorgji di Albano Laziale Giuseppe Minutoli di MessinaQuarto giudice a bordo campo: Gianluca Grasso di Ariano IrpinoAmmoniti: Tascone, Parodi, Mazzocco, Gallo, Salines, SilvaAngoli: 6 per ilRecupero: 2 e 5 minutiVa oltre il terzoil Foggia del tecnico Zauri ma soltanto con unavere affrontato ildi mister Longo.