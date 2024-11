Oasport.it - Rugby, Serie A élite 2024-2025: Valorugby Emilia-Rangers Vicenza 27-22 nell’anticipo del sesto turno

L’anticipo della sesta giornata della stagione regolare delladisorride al Valo: allo stadio “Mirabello” di Reggioi padroni di casa riescono ad avere la meglio suicon il punteggio finale di 27-22.Vittoria senza bonus offensivo per i padroni di casa, punto di bonus difensivo per gli ospiti: in virtù del risultato di questa sera il Valosale momentaneamente al secondo posto in classifica a quota 23, mentre isi portano a quota 9, agganciando così il Colorno in sesta posizione.Nella giornata di domani si disputerà il big match di giornata, il Derby d’Italia numero 180 della storia tra Petrarca Padova e Rovigo, mentre domenica andranno in scena gli ultimi tre match del programma, ovvero Lyons-Fiamme Oro, Colorno-Viadana e Lazio-Mogliano Veneto.