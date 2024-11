Restyling Franchi interviene Commisso | inviata mail al Comune per accedere al project financing

Leggi su Sportface.it

Secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere Fiorentino, il presidente della Fiorentina Rocco, tramite unadal direttore generale Alessandro Ferrari, ha fatto richiesta di accesso alla documentazione di appalto in vista di un bando per ilsullo stadiodi Firenze. Iniziativa dietro la quale potrebbe esserci la volontà da parte del patron del club viola di intervenire economicamente per aiutare a trovare i fondi che mancano al completamento della riqualificazione dello stadioattualmente sottoposto a lavori di, con una conseguente accelerazione dei lavori. Martedì prossimo in Prefettura a Firenze è in programma un vertice per parlare di un possibile trasloco di alcune gare interne della Fiorentina, fra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima, a Empoli, cosa che consentirebbe di accelerare i lavori all’interno del