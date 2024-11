Secoloditalia.it - Ramy, il Corvetto infiamma i cortei ma un video e l’autopsia rivelano: nessun urto con la gazzella, fatale lesione all’aorta

Le violente proteste di scena alnei giorni scorsi dilagano anche neidi ieri e le deflagrazioni degli attacchi e degli scontri continuano a rimbombare pesantemente in un clima che si fa sempre più pesante alimentando quello che, ancora venerdì sera, Riccardo De Corato, deputato di Fdi membro della Commissione parlamentare sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vicesindaco di Milano, ha definito «atti intimidatori» che rappresentano «un chiaro segnale di sfida allo Stato, nonostante la zona sia da giorni sotto controllo delle forze dell’ordine».Morte dial, le proteste violente continuano: eppure unscagionino i carabinieriCosì, succede che, come registra tra gli altri La Verità in edicola oggi, «a Milano un corteo dei Cobas si è trasformato in delirio contro i militari dell’Arma, bollati come “assassini”.