Tg24.sky.it - Ramy Elgaml, oggi a Milano un corteo e una fiaccolata. Si temono scontri

Leggi su Tg24.sky.it

resta alta la tensione dopo la morte di, il 19enne egiziano che ha perso la vita in un incidente al termine di un inseguimento: lui e un amico in sella a uno scooter non si sarebbero fermati a un posto di blocco dei carabinieri. Da qui la fuga in piena notte ad altissima velocità per le vie della città, il più delle volte in contromano, fino allo schianto in via Quaranta, in zona Corvetto.ha perso la vita e l'amico, che era alla guida, è finito in ospedale in gravissime condizioni, mentre il quartiere alla periferia sud est è stato teatro di rabbia e. Persono previstedue manifestazioni e si: ci sarà unorganizzato dai Giovani Palestinesi che partirà da piazzale Loreto alle 14.30, poi i manifestanti (attese circa 3mila persone) sfileranno per via Padova, fino a raggiungere l'Anfiteatro Martesana.