.com - Promozione / Fa quasi tutto il Moie Vallesina ma vince il Gabicce Gradara: 1-2

Leggi su .com

La formazione di Rossi in vantaggio con Pieralisi viene raggiunta su rigore. Dagli undici metri la squadra di casa colpisce la traversa (Pieralisi) resta in dieci (rosso a Serantoni) e perde, 30 novembre 2024 – Ilcade in casa al termine di una gara dal tono equilibrato e combattuto: al Pierucci finisce 1-2 a favore deldi mister Capobianco.Prima frazione di gioco in cui i padroni di casa la fanno da padrone. Parte infatti bene la formazione di mister Rossi che si mostra propositiva in avanti con le percussioni offensive di Nacciarriti, molto presente sulla destra. L’impronta del match sembra delineata, ilgioca e crea mentre ilprova a sfruttare le ripartenze cercando di cogliere di sorpresa la difesa casalinga. Al 20’ arriva la rete che sblocca il tabellino ad opera di Tommaso Pieralisi, grazie ad un’ottima giocata di Nardone che recupera palla e serve egregiamente il 9 rossoblù.