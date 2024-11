Metropolitanmagazine.it - Pierfrancesco Micara, chi è l’ex marito di Samantha De Grenet: “Già dal viaggio di Nozze avevo capito..”

Prima dell’attualeLuca Barbato,Deaveva sposato, ex fidanzato di Rosita Celentano. La loro storia durò poco, in quanto i problemi iniziarono sin da prima il matrimonio. La Derimase incinta, quindi sposarsi le sembrò l’unica cosa da fare.era un giovane rampollo della Roma bene. La stessaDericordando il primo matrimonio ha ammesso: “C’era tutta la Roma che contava, c’era Bettino Craxi, Tullio de Piscopo suonava la batteria, Peppino di Capri cantava. Io avrei voluto un matrimonio semplice, ma la famiglia di mioci teneva.”. Il matrimonio traDeè durato solo otto mesi, anche se già durante ildila showgirl si è resa conto che non sarebbe durato a lungo: “mi accorgo che io vedo rosso, lui blu: io volevo andare al mare, lui in montagna”.