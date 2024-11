Sport.quotidiano.net - "Mi ha augurato il cancro». Quattro giornate a Sala. La Pro Sesto insorge: "Insultato dall’arbitro»

"Preoccupazione e incredulità". Si sfoga così, la Pro, nel comunicato con cui reagisce alledi squalifica per "espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale" comminate ad Alessandro, espulso dopo essere stato sostituito durante la gara di Serie D vinta 2-1 lo scorso weekend, tra le mura del Club Milano. Mercoledì il centrocampista si era detto su Instagram "scosso e turbato da quanto accaduto, con la speranza che certe persone capiscano che certe cose non vanno mai dette né tanto meno pensate". Parole accompagnate da una foto della madre, in passato guarita da un. Nessun riferimento ulteriore, ma il quadro è divenuto più chiaro dopo la decisione del giudice sportivo, a cui il club sestese ha reagito con un ricorso immediato, preceduto già lunedì da un esposto alla Procura Federale.