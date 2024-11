Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: patta la quinta partita, il cinese non sfrutta una buona chance

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:02 L’appuntamento è dunque per domani ancora alle ore 10:00. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!13:01 Sicuramentequest’oggi non hato un’occasione. Non si può dire l’abbia realmente sprecata, però il vantaggio ce l’aveva. Vedremo ora come si svilupperà la giornata di domani, in cui ilavrà il Bianco. Di sicuro bel sospiro di sollievo per.13:00 Allo scoccare della terza ora, insostanza, arriva l’equa divisione del punto. Si va dunque sul 2,5-2,5.12:59 35. Rxd3 g6 36. Rc3 a6 37. Rd3 Rf5 38. Re3 Re6 39. Rd3 Rf5 40. Re3 Re6.12:57 33. b3 Re7 34. Re3 Re6. Si presume che si arriverà alla quarantesima e poi si chiuderà il discorso in parità.