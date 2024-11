Oasport.it - Hubert Hurkacz supportato da uno staff straordinario: grandi cambiamenti per il tennista polacco

Leggi su Oasport.it

Aveva destato non poco interesse per gli appassionati la fine del rapporto di collaborazione tecnica trae il coach statunitense Craig Boynton, con cui ilera riuscito a entrare nel novero dei migliori dieci giocatori del mondo. Ebbene, Hubi ha presentato con una foto sui social il suo nuovoe si può affermare che abbia fatto le cose in grande.Saranno ben due i tecnici a seguirlo, ovvero Ivan Lendl e Nicolas Massu, due personaggi dal carattere molto diverso, ma dissima esperienza e competenza. “Avere Nicolas Massu e Ivan Lendl nel mio team è un onore”, ha dettoin una dichiarazione riportata dall’ATP. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@hubi)“La loro conoscenza e dedizione mi ispirano a lavorare più duramente che mai e sono pronto a impegnarmi al massimo.