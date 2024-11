Anteprima24.it - FOTO/ Fisciano, vento abbatte un albero dell’Ateneo: colpite alcune persone

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci sarebbero tre rimaste ferite dinanzi l'Ateneo a causa della caduta di un albero. L'incidente è avvenuto poco fa, nell'ateneo dell'Università degli Studi di Salerno. Oggi, l'Università è aperta ai corsisti del Tfa per il sostegno. Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe sradicato un albero mentre alcuni studenti stavano camminando sul viale quando l'albero è crollato, ferendoli.