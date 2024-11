Quotidiano.net - Festina Connected D. Un orologio smart affidabile, di design e perfetto per lo sport

Più chewatch è un. Stiamo parlando delD, dove D sta per Display, un segnatempo ibrido, con lancette, quadrante e marcatori analogici ma dotato in aggiunta di un display Oled, integrato nella parte inferiore del quadrante, che garantisce in modo assolutamente discreto la connettività con lophone e la nostra vita digitale. Progettato per soddisfare la necessità di unche unisca stile e connettività intelligente,D consente di sfruttare tutte le potenzialità di una connessione evoluta ma al tempo stesso si distingue per il suoche strizza l’occhio a un classicoivo., è immediato e garantisce davvero tante le funzionalità grazie al dialogo con lophone: per esempio, può essere usato come telecomando della fotocamera dellophone, ci permette di ritrovare il telefono facendolo squillare, consente di memorizzare luoghi importanti, come il punto di partenza per un’escursione o un ristorante, impostare timer, allarmi, visualizzare i fusi orari mondiali e conoscere le previsioni del tempo.