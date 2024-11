Ilfattoquotidiano.it - F1 GP Qatar, Piastri vince la Sprint Race. Secondo posto per Norris mentre Russel chiude terzo. Sainz quarto davanti a Leclerc

Ancora una volta, come lo scorso anno, è Oscaril vincitore delladel. L’australiano si prende ilsuccesso nella mini-gara approfittando del grande regalo di(2°, scattava dalla pole), che al traguardo si è fatto da parte e gli ha concesso la vittoria, restituendo così il favore fatto dal compagno nella mini-gara Brasile, quando Lando lottava ancora per il titolo piloti contro Verstappen. Sul podio anchel,dopo aver tentato più volte di attaccare.I piloti Ferrari arrivano nelle stesse posizioni dalle quali avevano iniziato la gara:è 4° e5°, dopo aver perso la posizione al via su Hamilton (6° finale) e averla riottenuta al termine di un super duello contro il sette volte iridato. Con la doppietta McLaren, il titolo Costruttori per Maranello è ora un miraggio.