F1 GP Qatar Piastri | Possiamo spingere tanto

Leggi su Sportface.it

“Su questa pista si spinge, anche per questo penso che non ci sarà grande differenza tra il passo gara e quello visto oggi in qualifica”. Lo ha detto Oscar, pilota della McLaren, intervenuto in seguito alla quarta posizione in griglia conquistata al termine della qualifica del Gran Premio del, sul circuito di Losail. “Partiremo con entrambe le macchine davanti alla Ferrari, con possibilità di sorpasso e un Drs potente, anche se non penso tutto sia deciso – dichiara l’australiano – Su questa pista si spingeanche in gara, vista la velocità del circuito, quindi il passo della qualifica dovrebbe essere simile a quello che vedremo domani”. F1 GP: “” SportFace.