7 luglio l' eclissi di Sole del secolo | sarà visibile dalla Toscana?

Il 7 luglio 2025, la Toscana sarà il luogo perfetto per assistere a uno degli spettacoli più affascinanti dell’universo: l’eclissi di sole del secolo. Firenze e la Liguria si preparano a vivere un evento astronomico unico, che lascerà senza fiato appassionati e semplici curiosi. Questa meraviglia celeste ci ricorda quanto sia straordinario il nostro cielo e l’universo. Prepariamoci a un’esperienza indimenticabile, perché momenti come questi sono rari e preziosi.

Firenze, 7 luglio 2025 – Due eclissi di Sole spettacolari: la prima, tra pochi giorni, sarà visibile da Firenz e come dalla Liguria. Per l'altra molti toscani già stanno preparando le valigie, desiderosi di ammirare un fenoneno storico: un'eclissi di Sole più unica che rara quanto spettacolare. Il calendario degli astrofili segna già in rosso il 2 agosto del 2027: quella mattina l’ombra della Luna calerà sul nostro emisfero regalando l'eclissi solare del secolo, della durata di ben 6 minuti e 23 secondi di tenebre in pieno giorno. Un record che resterà imbattuto fino al 2114. Un fenomeno da record A rendere “extraforte” l’eclissi è un mix perfetto di geometria celeste: Terra all’afelio (più lontana dal Sole), Luna al perigeo (più vicina a noi) e una traiettoria quasi equatoriale che fa rallentare il cono d’ombra. 🔗 Leggi su Lanazione.it