F1 GP Qatar 2024 Stella | Giornata positiva domani fondamentale il passo gara

“Abbiamo avuto unain, prima ottenendo il massimo dei punti con la doppietta nella Sprint, e poi qualificandoci terzo e quarto, che si mette in una buona posizione per. La macchina si è dimostrata un po’ più insidiosa da guidare, oggi, probabilmente perché abbiamo avuto bisogno di estrarre un po’ più di performance”. Così il team principal della McLaren, Andrea, al termine delle qualifiche del GP didi F1, che ha visto Lando Norris e Oscar Piastri ottenere la seconda fila dopo l’uno-due nella Sprint. “Ora dobbiamo concentrarci sul, che sarà un fattore decisivo. Vogliamo lottare per vincere, ma dobbiamo fare del lavoro stanotte”, ha aggiuntoin vista delladi, prima di elogiare “la collaborazione tra i due piloti, che dimostra la coesione che c’è nel team e che è un fattorenella corsa al titolo costruttori.