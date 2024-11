Ilrestodelcarlino.it - Ennio Cocchi si spegne a 103 anni. Gestì il maglificio Nelis in piazza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Addio all’ultracentenario, ex commerciante scandianese. Aveva 103, è morto giovedì all’ospedale Santa Maria di Reggio.viveva a Scandiano con la moglieBeggi che ha compiuto 100lo scorso agosto.nel passato aveva gestito, assieme al fratello Archimede, inSpallanzani un negozio di merceria e in cui si vendeva un po’ di tutto., terminata l’esperienza dell’attività in, aveva avviato (nella zona dell’ospedale Magati) il’ di cui è stato titolare per diversi. "Papà aveva poi venduto ilper trasferirsi per motivi di salute a Sanremo – dice la figlia Sandra –. Negli ultimii miei genitori erano tornati a vivere a Scandiano. Papà era ancora lucido e in giugno avrebbe compiuto 104. Mamma invece ha raggiunto il traguardo del secolo di vita la scorsa estate".