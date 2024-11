Imiglioridififa.com - È iniziata la PIL di FC 25! Scopri cosa ha combinato John nella prima settimana [VIDEO]

Si parte finalmente con la tanto richiesta PIL di FC25,piena di obiettivi e punti da conquistare, ma anche primo VERSUS contro un altro sfidante! Come sarà andata ladilo in questo!Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-order della Ultimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 20 settembre