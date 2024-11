Bergamonews.it - Donizetti Opera, i 227 anni di Gaetano e le lacrime d’amore di Micheli

Bergamo. Ci vuole coraggio per essere se stessi, sul palco, davanti a un teatro pieno. Come ci vuole coraggio a “sporcarsi le mani con la realtà”, fare arte con i problemi che la gente affronta tutti i giorni. La malattia, la gelosia, la falsità, la disparità dei generi. È bello vedere come le vite di due artisti, uno di 227e l’altro di 52, appartenenti a epoche e mondi diversi possano intrecciarsi in modo indelebile. La prova del nove è andata in scena nella serata di venerdì 29 novembre 2024, quando il Teatrodi Bergamo è stato il cuore delle celebrazioni per il compleanno di, il più celebre fra i compositori bergamaschi.L’versario dei 227dalla nascita diè coinciso con il decennale delFestival: diecidi successi e innovazioni.