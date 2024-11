Metropolitanmagazine.it - Diddy, la nuova accusa arriva da una donna minacciata a morte

Dopo il rifiuto della terzo tentativo di rilascio su cauzione, perunada parte di unache sarebbe statadal rapper.Secondo quanto si evince dai documenti recuperati da Rolling Stone, la stilista Bryana Bana Bongolan ha sporto denuncia al produttore discografico per un tragico episodio avvenuto nel passato:”Il 26 settembre o intorno a tale data. 2016, Sean ‘P.Combs ha picchiato sessualmente la signora Bryana ‘Bana’ Bongolan, l’ha fatta penzolare da un balcone alto 17 piani e l’ha sbattuta contro i mobili del patio”, si legge nella denuncia in sette punti depositata il 27 novembre dall’autodefinita “artista affamata per antonomasia” ed un tempo stilista di abbigliamento di Combs su quanto le è accaduto nel lussuoso appartamento dell’ex fidanzata del magnata del rap, Cassie Ventura a Los Angeles.