Ilfoglio.it - Corpi, materiali e intelligenza artificiale: l’universo creativo di Cosimo Veneziano

Leggi su Ilfoglio.it

Nome:Luogo e anno di nascita: Moncalieri (Torino) 1983 Galleria di riferimento e contatti social:Instagram L'intervista Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola A che cosa stai lavorando? Sto lavorando a una serie fotografica dal titolo “There is no Heart Whitout You”, che si interroga su “come lo sguardo guarda”. Ormai siamo bombardati continuamente di immagini e ne produciamo di continuo, basti pensare alle foto che inviamo via WhatsApp. Viviamo nell’epoca delle immagini in tempo reale, immagini sempre più virtuali che catturano il nostro sguardo solo per pochi istanti. È come se si stesse perdendo l’attenzione verso quello che guardiamo, e spesso questo guardare sonodi uomini e donne. Da un’immagine si passa velocemente a un’altra e un’altra ancora, una continua visione di