Cop29 fallisce | a Baku un clima di sfiducia Ora l’Italia agisca da leader e l’Ue da guida

Ladiè giunta al termine con risultati che hanno lasciato molti esperti e attivisti profondamente delusi. Nonostante l’urgenza sempre crescente della crisitica e impatti sempre più devastanti che colpiscono in particolare i Paesi più vulnerabili, la conferenza ha fallito nel produrre impegni concreti e meccanismi di attuazione adeguati per rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.Questo appuntamento si presentava come un’opportunità per rafforzare la cooperazione multilaterale, ma si è concluso in una spirale di compromessi deboli e promesse poco ambiziose. Le divisioni tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo, così come l’influenza esercitata dai grandi interessi delle industrie fossili, hanno ostacolato un progresso significativo. Mentre il tempo stringe per limitare l’aumento della temperatura globale entro 1,5°C, gli esiti della conferenza hanno dimostrato ancora una volta che il sistema multilaterale è in crisi e necessita di una riforma urgente.