Biathlon, startlist staffetta maschile Kontiolahti 2024: orario, pettorali, tv, streaming, italiani in gara

Domenica 1° dicembre (ore 13.45) andrà in scena ladi, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di. La stagione continua in Finlandia: dopo la single mixed e lamista del sabato, la giornata proseguirà con ladi genere in cui ogni Nazione schiera quattro uomini. Si preannuncia grande spettacolo in terra nordica, con un confronto a viso aperto tra tante realtà desiderose di mettersi in mostra e di lottare per salire sul podio.L’Italia cercherà di essere protagonista dopo un sabato avaro di soddisfazioni. Il quartetto tricolore sarà formato da Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer: riflettori puntati soprattutto sulle giovani promesse Giacomel e Bionaz reduci dagli errori commessi nellamista, il veterano Hofer vorrà battere un colpo dopo la poco brillante single mixed, Zeni cercherà di aprire nel miglior modo possibile la propria stagione.